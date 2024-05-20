Mykolaiv Water Hub. Архівне фото "НикВести"

У Миколаєві відбудеться презентація конкретних кроків для поліпшення якості води та водопостачання у місті.

Про це повідомляє організатор заходу — Mykolaiv Water Hub.

«Миколаїв одне з міст України, чия водна інфраструктура найбільше потерпає від російської агресії: зруйнований водовід в квітні 2022 і затоплений водозабір в липні 2024 призвели до того, що місто повністю переосмислює систему водопостачання для населення і промисловості. Ці проблеми є не лише викликами, вони містять в собі потенціал для розвитку, інновацій, втілення рішень, які можна буде переносити на інші маловодних регіонах світу. Інвестиції безпосередньо в інфраструктурні об'єкти повинні супроводжуватись інвестиціями в людський капітал міста і регіону», — йдеться у повідомленні.

Конкретні кроки будуть презентовані 1 червня о 14:00:

Компонент 1: Запуск стипендіальної програми для дівчат-школярок 5-12 класів з Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, які втілюють наукові проєкти в природничих і технічних галузях.

Партнери компоненту: enercity (фінансування від водоканалу міста Ганновер), Siemens Foundation (надання навчальних матеріалів).

Компонент 2: Відновлення будівлі і земельної ділянки для розміщення Water Innovation Lab, а також проєкти-приклади інтеграції водних технологій в міську інфраструктуру.

Партнери компоненту: Wasser Hannover GmbH, ILF Architects Hannover.

Компонент 3: Запровадження навчальних програм в Миколаєві для керівних працівників підприємств водної галузі і водного господарства.

Партнери компоненту: European Bank for Reconstruction and Development, Cormack Consultancy Group.

Для отримання особистого запрошення на захід треба заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Проєкт реалізується за підтримки Міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Нагадаємо, у Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.