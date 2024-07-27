Реабілітація військових. Фото для ілюстрації

Разом із НАТО Україна завершить створення п'яти сучасних реабілітаційних центрів проєкту «Реноватор».

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час І Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я.

Він заявив, що у кожному з них будуть впроваджені сучасні технології, а фахівці забезпечать якісне лікування і реабілітацію воїнів.

За словами міністра, в Україні буде розроблена і впроваджена ефективна система реабілітації, яка допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм та хвороб. Вона включатиме також відновлення ментального здоров'я.

«Наша мета — забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи людина повертається до строю, чи буде переходити в цивільне життя», — зазначив міністр.

Нагадаємо, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування.