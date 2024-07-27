Поранений військовий. Фото для ілюстрації

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Міністерство оборони разом із Генеральним штабом Збройних Сил України до кінця року повинні запровадити медичну інформаційну систему у військових частинах. Це зробить процес лікування поранених більш прозорим та зрозумілим.

Таку заяву він зробив на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність».

За словами президента, ця система необхідна кожному військовому медику та кожному військовослужбовцю. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що електронна система дозволить лікарям бачити всю медичну допомогу, яку отримав поранений боєць ЗСУ. Вона наголосила, що це дозволить краще розуміти ситуацію на всіх етапах лікування та ефективніше планувати ресурси.

Завдяки новій системі, військові лікарі зможуть переглядати всі медичні маніпуляції, що проводилися з пораненим, в електронному вигляді. Наразі ж інформація про пацієнта доступна лише у вигляді паперової виписки, яку приносить поранений, пояснила лікарка військового госпіталю Ольга Щеглюк.

Нагадаємо, разом із НАТО Україна завершить створення п'яти сучасних реабілітаційних центрів проєкту «Реноватор» для військових.