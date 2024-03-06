В Україні запустили ще одну газову свердловину. Фото: Нафтогаз

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» запустило четверту з початку року газову свердловину, яка добуває близько 400 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомлили в пресслужбі «Нафтогазу».

Ідея запуску цієї свердловини належить співробітникам Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз), що також є частиною групи «Нафтогаз».

«Вони змогли оцінити залишковий потенціал старого родовища, визначити ділянку для закладання свердловини та довели високу перспективність буріння в цій зоні», — йдеться у повідомленні.

Під час роботи також було встановлено добовий рекорд проходки однією бригадою — за 24 години вона пробурила 905 метрів. Свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом — всього за 105 днів.

Нагадаємо, у перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу. У лютому «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини, які видобувають 550 тисяч кубометрів газу на добу.