Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» протягом року планує витратити 4 мільйони 479 тисяч 800 гривень на відновлення асфальто-бетонного покриття вздовж трамвайних колій .
Про це свідчать дані системи публічних закупок ProZorrо, пишуть «НикВести».
Переможця тендеру оберуть 30 квітня. Протягом року до 31 грудня підрядник повинен буде відновлювати покриття, пошкоджене внаслідок ремонтів вздовж колій.
— Це плани до кінця року по нашій трамвайній мережі. У нас 69 кілометрів трамвайних маршрутів. Десь буде ремонт проводитися, а значить після себе треба навести лад, заасфальтувати, — зазначив директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана у коментарі «НикВести».
Він також зауважив, що після зими вздовж трамвайних колій у Миколаєві з'явилася велика кількість вибоїн.
— Відновлювати покриття будемо в місцях де плануємо проводити поточні ремонти, а також там, де зараз вже є вибоїни. Наприклад, Сінна-Пушкінська, проспект Миру-проспект Богоявленський. Зараз, після зими є ямковість велика, візьмемо ж ту саму вулицю Потьомкінську, від Декабристів і до Пушкінської, до Артилерійської, там є дуже багато вибоїн у міжрельсовому просторі, — сказав директор підприємства.
Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів «Миколаївелектротрансу».
Нагадаємо, що КП «Миколаївелектротранс» планує витратити 7,5 мільйонів гривень на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна).
Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що підприємство планує до 1 вересня завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».
Як відомо, у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради провів торги на ремонттрьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйонів гривень.
Варто зазначити, що ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській (від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів) обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйони гривень.
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Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» протягом року планує витратити 4 мільйони 479 тисяч 800 гривень на відновлення асфальто-бетонного покриття вздовж трамвайних колій .
Про це свідчать дані системи публічних закупок ProZorrо, пишуть «НикВести».
Переможця тендеру оберуть 30 квітня. Протягом року до 31 грудня підрядник повинен буде відновлювати покриття, пошкоджене внаслідок ремонтів вздовж колій.
— Це плани до кінця року по нашій трамвайній мережі. У нас 69 кілометрів трамвайних маршрутів. Десь буде ремонт проводитися, а значить після себе треба навести лад, заасфальтувати, — зазначив директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана у коментарі «НикВести».
Він також зауважив, що після зими вздовж трамвайних колій у Миколаєві з'явилася велика кількість вибоїн.
— Відновлювати покриття будемо в місцях де плануємо проводити поточні ремонти, а також там, де зараз вже є вибоїни. Наприклад, Сінна-Пушкінська, проспект Миру-проспект Богоявленський. Зараз, після зими є ямковість велика, візьмемо ж ту саму вулицю Потьомкінську, від Декабристів і до Пушкінської, до Артилерійської, там є дуже багато вибоїн у міжрельсовому просторі, — сказав директор підприємства.
Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів «Миколаївелектротрансу».
Нагадаємо, що КП «Миколаївелектротранс» планує витратити 7,5 мільйонів гривень на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна).
Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що підприємство планує до 1 вересня завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».
Як відомо, у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради провів торги на ремонттрьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйонів гривень.
Варто зазначити, що ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській (від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів) обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйони гривень.