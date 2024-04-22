У Миколаєві на відновлення покриття вздовж трамвайних колій планують витратити 4,4 мільйони гривень

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» протягом року планує витратити 4 мільйони 479 тисяч 800 гривень на відновлення асфальто-бетонного покриття вздовж трамвайних колій .

Про це свідчать дані системи публічних закупок ProZorrо, пишуть «НикВести».

Переможця тендеру оберуть 30 квітня. Протягом року до 31 грудня підрядник повинен буде відновлювати покриття, пошкоджене внаслідок ремонтів вздовж колій.

Скриншоти з тендерної документації, що опублікована на сайті ProZorro Скриншоти з тендерної документації, що опублікована на сайті ProZorro

— Це плани до кінця року по нашій трамвайній мережі. У нас 69 кілометрів трамвайних маршрутів. Десь буде ремонт проводитися, а значить після себе треба навести лад, заасфальтувати, — зазначив директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана у коментарі «НикВести».

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: «НикВести»

Він також зауважив, що після зими вздовж трамвайних колій у Миколаєві з'явилася велика кількість вибоїн.

— Відновлювати покриття будемо в місцях де плануємо проводити поточні ремонти, а також там, де зараз вже є вибоїни. Наприклад, Сінна-Пушкінська, проспект Миру-проспект Богоявленський. Зараз, після зими є ямковість велика, візьмемо ж ту саму вулицю Потьомкінську, від Декабристів і до Пушкінської, до Артилерійської, там є дуже багато вибоїн у міжрельсовому просторі, — сказав директор підприємства.

Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів «Миколаївелектротрансу».

Нагадаємо, що КП «Миколаївелектротранс» планує витратити 7,5 мільйонів гривень на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна).

Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що підприємство планує до 1 вересня завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».

Як відомо, у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради провів торги на ремонттрьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській (від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів) обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйони гривень.