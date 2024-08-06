Будівництво фортифікацій, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Миколаївська область стала першим українським регіоном, у якому завершили будівництво фортифікаційних споруд.

Про це під час зустрічі з першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком розповів заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

«Завдання по будівництву фортифікаційних споруд виконано на 100%», — йдеться в повідомленні ОВА.

За словами Валентина Гайдаржи, Миколаївська область першою подала пакет документів по фортифікаціям на затвердження. Голова ОВА Віталій Кім натомість додав, що сьогодні ще триває перевірка на доброчесність підрядників, які займалися будівництвом фортифікацій.

Нагадаємо, у травні Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд. Віталій Кім зазначив, що Миколаївщина знаходиться в другому ешелоні за ризиками нападу, але при цьому є першою за темпами виконання завдань з фортифікації.

Зазначимо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

Крім того, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив «Новинам Приазов’я», що фортифікації створюють не лише на Миколаївщині, а і в інших регіонах півдня на випадок непередбачуваних обставин: «Так, звісно, може викликати занепокоєння фортифікація десь в районі, наприклад, між Миколаєвом і Одесою, в полях. І, звісно, може виникати питання, що відбувається? Ми що, вже чекаємо ворога на Одеській трасі? Насправді відбувається те, що планово і мало відбуватися».