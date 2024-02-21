Новонароджене дитя у Миколаївському пологовому будинку№3. Фото: Миколаївська ОВА.

Благодійний фонд «Благомай» передав миколаївському пологовому будинку №3 нове медичне обладнання для новонароджених дітей.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада та обласне управління охорони здоров'я.

Мова йде про дев‘ять неонатальних базових інкубаторів, шість неонатальні інкубатори-трансформери, два неонатальні реанімобілі та один транспортний інкубатор та інші спеціалізовані прилади.

«Кювези дозволять створити оптимальний мікроклімат для виходжування немовлят із вагою при народженні від 500 грамів, а автомобіль швидкої медичної допомоги із неонатальним обладнанням – сформувати виїзну неонатальну бригаду для надання невідкладної неонатальної допомоги на місці та/або транспортування новонароджених у тяжкому стані до медичного закладу», – уточнили в пресс-службі.

За словами першого заступника начальника ОВА Георгія Решетілова, новопридбані інкубатори дозволяють повністю забезпечити життєдіяльність недоношених новонароджених дітей до повної стабілізації їх ваги.

«Наразі показник народжуваності в регіоні значно перевищує показник, який був у 2022 році. Тому таке обладнання вкрай необхідне для наших закладів охорони здоров’я», - зазначив Георгій Решетілов.

Зі своєї сторони віцегубернатор Юрій Гранатуров додав, що залучення додаткових міжнародних ресурсів та партнерів сприятиме ефективнішому забезпеченню медичних закладів регіону необхідним обладнанням.

Передача нового обладнання. Фото: Миколаївська ОВА.

Лікарі медзакладу та перший заступник Миколаївської облради Антон Табунщик. Фото: Миколаївська ОВА.

Передача нового обладнання миколаївському пологовому будинку №3. Фото: Миколаївська ОВА.

Передача нового обладнання миколаївському пологовому будинку №3. Фото: Миколаївська ОВА.

Передача нового обладнання миколаївському пологовому будинку №3. Фото: Миколаївська ОВА.

Нове обладнання у миколаївському пологовому будинку №3. Фото: Миколаївська ОВА.

Передача нового обладнання миколаївському пологовому будинку №3. Фото: Миколаївська ОВА.

Нагадаємо, як медики пологового будинку №2 виступили проти ліквідації та назвали помилкою рішення міськради Миколаєва залишити лише один профільний заклад.