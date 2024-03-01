З 1 березня всі пенсіонери в Україні отримають збільшені виплати.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від сьогодні починається третя індексація під час повномасштабного вторгнення.

— У березні всі наші пенсіонери отримають збільшені виплати. Пенсії зростуть на 8%, — зазначив він.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що мінімальна зарплата в Україні у 2024 році зросте до 8 тисяч гривень, також планується індексація пенсій.

Нагадаємо, у 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисяч гривень.

Також, з набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. «Мінімалка» підвищилася із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.