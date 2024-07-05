Вилучені інструменти. Фото:ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з митниками конфіскували на митниці 10 тонн інструментів для ремонту та передали Національній Гвардії України.

Повідомляється, що інструменти виробництва російської фірми намагалися завезти до нашої держави через треті країни.

Йдеться про інструменти для ремонту, загальна вартість яких складає 4 мільйони гривень. Їх планували реалізувати, використавши для цього фірми-прокладки.

«Товари вилучено у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (частина 2 статті 110-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років», — йдеться у повідомленні.

Вилучені інструменти передали одній із бригад спецпризначення Національної Гвардії України. Нацгвардійці втратили свою ремонтну та логістичну базу під час боїв за Маріуполь у 2022 році. Тепер вони зможуть використати приладдя для відновлення.

Раніше повідомлялося, що Держпідприємство «Сетам» виставило на аукціону упаковку дріжджів, конфісковану у мешканця Миколаївщини.