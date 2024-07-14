Алек Болдуїн на суді. Фото з відкритих джерел

Суд остаточно закрив справу проти актора Болдуїна про ненавмисне вбивство української операторки.

В американському штаті Нью-Мексико суд зняв звинувачення у ненавмисному вбивстві з голлівудського актора Алека Болдуїна.

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Мері Марлоу Зоммер винесла рішення після заслуховування доказів щодо клопотання захисту про закриття справи.

Зазначається, що адвокати актора заявили, що поліція приховала докази того, звідки був випущений бойовий патрон, яким у 2021 році була вбита операторка фільму «Іржа» Галина Хатчінс.

Суддя по справі погодилася з позицією захисту актора про те, що прокурори та поліція приховали частину доказів у справі. Адвокати актора заявили, що офіс шерифа Санта-Фе заволодів бойовими патронами як доказом у справі, але не включив їх до матеріалів розслідування справи і не повідомив про їхнє існування адвокатам.

Суддя також ухвалила, що справу щодо Болдуїна не можна буде переглянути. Це означає, що всі звинувачення проти актора знято.

Нагадаємо, восени 2021 року американський актор Алек Болдуїн вистрілив з реквізиту під час зйомок, вбивши українську операторку Галину Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соуза.

Сам він стверджує, що не натискав на курок револьвера, який спричинив загибель операторки Галини Хатчинс під час зйомок вестерну.

Після трагедії 214 операторів з американської кіноіндустрії склали звернення, в якому запропонували ніколи не використовувати реальну зброю під час зйомок.