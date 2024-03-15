До України повернули тіла 100 загиблих українських військових, які після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
«Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 16 лютого відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців.
Також повідомлялося, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.
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До України повернули тіла 100 загиблих українських військових, які після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
«Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 16 лютого відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців.
Також повідомлялося, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.