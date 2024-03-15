До України повернули тіла 100 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла 100 загиблих українських військових, які після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 лютого відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців.

Також повідомлялося, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.