У червні 15 людей потрапили до лікарень із діагнозом ботулізм. Випадки зафіксовано в семи областях, серед яких і Миколаївська.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, потерпілих госпіталізували переважно після вживання в’яленої риби та домашніх консервів з м’яса
Випадки ботулізму зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві.
«Ймовірною причиною хвороби в усіх випадках стали продукти домашнього виробництва: паштети, вʼялена риба та мʼясо. Захворілі отримали необхідну медичну допомогу — їм було введено протиботулінічну сироватку. Наразі нею забезпечені усі області», — повідомили у МОЗ.
Медики попереджають, що перші симптоми ботулізму можуть з'явитися як через кілька годин після вживання, так і через 10 днів. Серед перших ознак, які виникають після потрапляння токсину в організм людини такі:
Ботулізм — це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. У разі підозри на ботулізм необхідно негайно звертатися до лікаря.
Нагадаємо, що у Миколаєві тимчасово заборонили готувати їжу у закладі, де зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції. Проводяться лабораторні дослідження.
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У червні 15 людей потрапили до лікарень із діагнозом ботулізм. Випадки зафіксовано в семи областях, серед яких і Миколаївська.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, потерпілих госпіталізували переважно після вживання в’яленої риби та домашніх консервів з м’яса
Випадки ботулізму зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві.
«Ймовірною причиною хвороби в усіх випадках стали продукти домашнього виробництва: паштети, вʼялена риба та мʼясо. Захворілі отримали необхідну медичну допомогу — їм було введено протиботулінічну сироватку. Наразі нею забезпечені усі області», — повідомили у МОЗ.
Медики попереджають, що перші симптоми ботулізму можуть з'явитися як через кілька годин після вживання, так і через 10 днів. Серед перших ознак, які виникають після потрапляння токсину в організм людини такі:
Ботулізм — це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. У разі підозри на ботулізм необхідно негайно звертатися до лікаря.
Нагадаємо, що у Миколаєві тимчасово заборонили готувати їжу у закладі, де зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції. Проводяться лабораторні дослідження.