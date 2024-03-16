Упіймали миколаївця з рибою у багажнику. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєва затримали місцевого мешканця зі 100 кілограмами незаконно виловленого карася.

Про це повідомили миколаївські правоохоронці.

У суботу, 16 березня, під час перевірки на одному з блокпостів знайшли у багажнику водія 100 кілограмів карасів.

«За порушення порядку придбання та збуту об’єктів тваринного світу правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару чи без такої», — попереджають правоохоронці.

Нині адміністративні матеріали направленні до суду. Рибу правоохоронці здали до спеціалізованого рибоприймального пункту на зберігання.

Упіймали миколаївця з рибою у багажнику. Фото: поліція Миколаївщини

Раніше равоохоронці спіймали жителя Миколаївського району на незаконному вилові риби та креветок. Сума завданих збитків державі склала майже мільйон гривень.