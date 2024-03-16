У Миколаєва затримали місцевого мешканця зі 100 кілограмами незаконно виловленого карася.
Про це повідомили миколаївські правоохоронці.
У суботу, 16 березня, під час перевірки на одному з блокпостів знайшли у багажнику водія 100 кілограмів карасів.
«За порушення порядку придбання та збуту об’єктів тваринного світу правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару чи без такої», — попереджають правоохоронці.
Нині адміністративні матеріали направленні до суду. Рибу правоохоронці здали до спеціалізованого рибоприймального пункту на зберігання.
Раніше равоохоронці спіймали жителя Миколаївського району на незаконному вилові риби та креветок. Сума завданих збитків державі склала майже мільйон гривень.
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У Миколаєва затримали місцевого мешканця зі 100 кілограмами незаконно виловленого карася.
Про це повідомили миколаївські правоохоронці.
У суботу, 16 березня, під час перевірки на одному з блокпостів знайшли у багажнику водія 100 кілограмів карасів.
«За порушення порядку придбання та збуту об’єктів тваринного світу правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару чи без такої», — попереджають правоохоронці.
Нині адміністративні матеріали направленні до суду. Рибу правоохоронці здали до спеціалізованого рибоприймального пункту на зберігання.
Раніше равоохоронці спіймали жителя Миколаївського району на незаконному вилові риби та креветок. Сума завданих збитків державі склала майже мільйон гривень.