З 8 години ранку 21 травня у Миколаївській області знову почали діяти погодинні графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Спочатку відключили черги 3.1 та 3.2. Однак це не допомогло втриматися в лімітах, тож знеструмлення запровадили ще по адресах з черг 4.1 і 4.2.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
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З 8 години ранку 21 травня у Миколаївській області знову почали діяти погодинні графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Спочатку відключили черги 3.1 та 3.2. Однак це не допомогло втриматися в лімітах, тож знеструмлення запровадили ще по адресах з черг 4.1 і 4.2.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.