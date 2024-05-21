Відключення світла / Фото з відкритих джерел

З 8 години ранку 21 травня у Миколаївській області знову почали діяти погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Спочатку відключили черги 3.1 та 3.2. Однак це не допомогло втриматися в лімітах, тож знеструмлення запровадили ще по адресах з черг 4.1 і 4.2.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.