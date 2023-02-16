Два навчальні заклади Миколаївської області отримали 630 Apple iPad для забезпечення стабільного дистанційного навчання від міжнародної компанії ASBISc Enterprises.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

У середу, 15 лютого, сучасні девайси передали начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, голова громадської організації «7Fields» Оксана Волжина та заступник начальника ОВА Олександр Трайтлі.

Відзначається, що Миколаївську область обрали для реалізації проєкту, у рамках якого планшети розподіляють серед 12 навчальних закладів України.

В пристрої завантажені всі навчальні програми, які доступні в офлайн-режимі.

Нагадаємо, що нещодавно інші дві школи Миколаївщини вже отримали 605 планшетів. Миколаївська область стала експериментальною — у чотирьох навчальних закладах будуть навчатися із допомогою нових гаджетів.