Солона вода з Бузького лиману у водопроводі Миколаєва призводить у середньому до 15 аварій на мережах за добу. Це у п'ять разів більше, ніж було до вимушеного наповнення міського водопроводу солоною водою.

Про це розповіла речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ольга Сусленко, передає Суспільне.

За словами Ольги Сусленко, скільки грошей потрібно для ремонту та оновлення міських водомереж, поки сказати неможливо, але йдеться про мільярди гривень.

Заміни потребують 240 кілометрів сталевих труб по всьому місту — цей метал найбільше страждає від води з Бузького лиману, якість якої навіть після очищення не відповідає вимогам питної.

На розі Чкалова і Шостої Слобідської вже понад місяць, з 13 січня, триває ремонт. Як розповів майстер підприємства «Миколаївводоканал» Віталій Тихонюк, залізобетонна каналізаційна труба, встановлена тут близько 30 років тому, мала б відпрацювати не менше 50 років, але солона вода пришвидшила процес корозії.

— Сталася аварійна ситуація — провалля залізобетонної труби діаметром 600 міліметрів. Роботи ускладнюються тим, що глибина, піщаний ґрунт, який є нестійкий. Вже на одній ділянці було замінено 30 метрів труби. Після обстеження було встановлено, що і далі труба в бік Шостої Слобідської — вона також провалилася, — говорить Віталій Тихонюк.

Речниця «Миколаївводоканалу» Ольга Сусленко каже, аби до міського водопроводу повернулася питна вода з Дніпра, необхідна перемога. Більше інформації не надають в цілях безпеки працівників підприємства.

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники замінили 13 метрів вщент зруйнованої труби на нову поліетиленову.