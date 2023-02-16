У Вознесенській громаді ремонтують гуртожитки, аби забезпечити житлом переселенців з інших регіонів.

Також там планують переобладнати будівлю колишнього дитсадка у житловий будинок на 18 квартир, розповів мер міста Євген Величко в інтерв’ю для сайту Decentralization.gov.ua.

Він відзначив, що до громади в’їхало приблизно 3 тисячі 600 переселенців зі сходу та півдня.

— Спільно з Міносвіти ми зараз ремонтуємо гуртожитки, щоб розмістити у них наших співвітчизників. До цього підключаються і донори, і наші міста-побратими. Один з колишніх дитячих садків ми плануємо перетворити на житловий будинок, облаштувавши у ньому 18 квартир, — розповів Євген Величко.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки. Ступень пошкоджень різний: від вибитих шибок до повної, до фундаменту, руйнації.

Нагадаємо, раніше «НикВести» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ 2-3 березня.

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.