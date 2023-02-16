Бійці миколаївської 123 бригади територіальної оборони опублікували світлини села Олександрівка Снігурівського району, яке було зруйноване російськими військами.

«Місцеві зустрічають нас приязно. Заговорюють, просять подарувати шеврон. Жінка йде вулицею, бачить військових, підходить, зупиняється і вже не відходить, довго-довго стоїть, видно що їй просто хочеться побути поруч зі своїми, просто відчути рідне безпечне тепло», — відзначили бійці.

Вони додали, що сільрада працює. Активно допомагає тим хто повернувся — треба захистити будинки від вологи та холоду. В село «йде» і волонтерська, і державна допомога.

«Біля сільради гарний настрій повертається, всі заклопотані, всі налаштовані на відновлення. «Ми подужаємо! Вигребемо міни в полях і засіємо. Буде збіжжя — будемо жити!», — цитують захисники місцевих мешканців.

Раніше повідомлялося, що у селі Киселівка Первомайської територіальної громади у Миколаївській області, яке знаходиться за 55 кілометрів від Миколаєва та з березня 2022 року по листопад фактично знаходилось у зоні бойових дій, наразі через російські обстріли зруйновано близько 75% житлового фонду.