У Приморському райсуді міста Одеси відбулося чергове судове засідання за обвинуваченням у державній зраді екскерівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Прокурор Олександр Чокля приніс у засідання 15 лютого пʼять томів справи і оголошував перелік документів, які просив долучити. Це різноманітні процесуальні рішення, які стосуються розслідування справи, а також карти памʼяті з результатами аудіо- та відеоконтролю.

Серед іншого є постанова про залучення до конфіденційного співробітництва Яворського Г.М. від 24.03.2022 і додатки до протоколу допиту свідка Яворського — скриншоти із месенеджеру Signal, в яких є інформація, отримана Яворським від працівників УСБУ в Миколаївській області, щодо чотирьох загиблих військовослужбовців.

Також є протокол виготовлення імітаційних засобів для використання під час негласних слідчих (розшукових) дій — перелік загиблих військовослужбовців.

Також слідчі залучили до конфіденційного співробітництва ще деякого Задорожного О.М. У квітні 2022-го цей чоловік надіслав Герману документи на 50 аркушах під назвою «ОДА».

Наразі ці матеріали тільки долучили. Суд планує досліджувати їх у наступному засіданні.

Восьмеро людей вкотре подали клопотання про визнання їх потерпілими. Але прокурор сказав, що підстав для цього немає і суд їм відмовив. В одному з попередніх засідань ухвалювалося аналогічне рішення.

— Герман не причетний до обстрілів казарми чи коригування ракетного вогню по будь-яким обʼєктам. Він обвинувачується у передачі персональних даних загиблих, стосовно військовополонених зі Збройних сил Російської Федерації і паролів на блокпостах, — заявив адвокат Станіслав Клименко. Він каже, що є спільна позиція захисту щодо невизнання Германом вини в інкримінованих злочинах.

Обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці без визначення застави.

За матеріалами справи, обіймаючи посаду прокурора Миколаївської окружної прокуратури, Герман в умовах війни допоміг представникам держави-агресора у підривній діяльності проти України. А саме, передав інформацію про місця розташування органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, військових частин та інших об’єктів, що мають важливе господарське чи оборонне значення, з метою ослаблення держави, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, спрямованих на масове знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров’ю.

Герман обвинувачення у державній зраді називає необґрунтованим. Він не заперечував факт передачі інформації, але повідомив, що надсилав її блогеру, якого «знайшов в інтернеті з метою об’єктивного висвітлення ситуації, що відбувається в Україні».

За державну зраду під час війни колишньому прокурору загрожує 15 років позбавлення волі або довічно.

Нагадаємо, що раніше суд планував слухати справу Германа закрито, щоб запобігти розголошенню інформації, що може зашкодити національній безпеці і вплинути на перебіг бойових дій. Вказувалося на необхідність захистити персональні дані українських військових, рятувальників і правоохоронців у Миколаївській області, особливості їхньої роботи у регіоні тощо.

Раніше адвокат екс-глави Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа заявляв, що його клієнт не причетний до цього обстрілу, натомість підтвердив, що той коригував вогонь по Миколаївській ОДА.

Нагадаємо, вранці 29 березня російські військові ракетою влучили в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОВА. В результаті була зруйнована її центральна секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.