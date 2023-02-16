Сьогодні, 16 лютого, російський снаряд убив 70-річну мешканку Херсона. Це сталося на вулиці, коли жінка мирно йшла своїм містом.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації з посиланням на працівників крамниці, розташованої поруч із місцем падіння снаряда.

— У будівлі крамниці — жодного вцілілого скла, люди схвильовані та налякані. Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, що прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти, – зазначили в ОВА.

Мешканцям багатоквартирних будинків, розташованих неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна й уламки снарядів влучали в житла.

За інформацією ОВА, російські окупанти за добу 52 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.

Херсон російська армія атакувала 21 раз — прицільно били по житлових кварталах міста. російські снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі мешканців.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.