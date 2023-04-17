У Миколаєві волонтери власними силами створили школу, де навчають військових опановувати різні дрони та БпЛА. Організатори школи впевнені, що Україна має всі шанси на перемогу, якщо розвивати та підтримувати технології, які здатні берегти життя бійців.

Про це повідомляє Громадське.Радіо.

До війни Павло Кошковський працював фотографом. Із першого дня повномасштабного вторгнення разом зі своїм другом Антоном Тодоровим, почали допомагати військовим. Попри інтенсивні обстріли з боку Росії протягом майже 9 місяців, волонтери не виїздили з міста та продовжували підтримувати ЗСУ.

Запити на навчання пілотів від різних військових бригад почали поступати ще торік, каже Павло. Його товариш Антон займався управлінням дронами професійно ще до війни, тому волонтери спробували розширити свої можливості та створили школу на базі громадської організації «Навчальний центр БпЛА «Таран». Чоловік зізнається: найбільша складність під час створення школи — дефіцит ресурсів.

— Частина коштів, які ми вклали, були донати, частина — власні заощадження. Так само із обладнанням. Щось принесли своє, інше нам надали на пільгових умовах, можна сказати. З приміщенням та технікою, де можуть, нам допомагають люди, які дають нам знижку чи відтермінування. Насправді, ми ще потребуємо додаткового обладнання — його не вистачає, – каже Павло.

У школі пілотів навчають досвідчені інструктори за різними напрямками. Військові освоюють пілотування на звичайних дронах та дронах-камікадзе, а також на БпЛА. Павло зазначає, що навчання для військових є безкоштовним. За словами волонтера, вартість навчання одного військового за два тижні вартує вісім тисяч гривень.

У школі навчання проходять у невеликих групах, а сам процес ділиться на кілька етапів.

— Навчання проходить у три етапи. Перший — теорія та симулятори. Хлопці навчаються проходженню траси на комп’ютері. Наступний етап — політ на навчальних дронах, які мають менший формат, ніж звичайні і є протиударними. Третій етап — полігон. Там військові відпрацьовують навички на більших дронах, на яких літатимуть уже на фронті. На кожному етапі учень має скласти іспит та підтвердити свої знання та вміння, – зазначає волонтер.