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У Миколаєві із 7 до 14 квітня в пологових будинках Миколаєва та міській лікарні №5 народилися 43 дитини.

Як зазначили у Миколаївській міській раді, на світ з'явилися 24 хлопчики та 19 дівчаток. Серед них – двійня.

Раніше повідомлялося, що з 27 березня по 2 квітня, в лікарнях Миколаївської області народились 74 дитини. З них у Миколаєві — 31 дитина.

Нагадаємо, у 2022 році на Миколаївщині народилося понад 4,5 тисячі дітей. Також у Миколаївській області в останній тиждень зими народилася 91 дитина.