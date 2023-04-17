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86% українців, що повернулися з полону Російської Федерації, заявляли про прямі фізичні катування з боку росіян.
Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю «Українській правді».
— Після кожного повернення героїв і героїнь з полону, ми проводимо опитування, працюють психологи, медики, реабілітологи. По кожному відкриваємо провадження і фіксуємо факти, які підтверджують негідне поводження з військовополоненими, — зазначив Лубінець.
Він також додав, що приблизно такі ж цифри постраждалих підтверджує й Міжнародна місія з прав людини ООН.
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про нові докази того, що під час окупації з березня по листопад 2022 року російські війська незаконно утримували й катували людей у Херсоні та його околицях.
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86% українців, що повернулися з полону Російської Федерації, заявляли про прямі фізичні катування з боку росіян.
Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю «Українській правді».
— Після кожного повернення героїв і героїнь з полону, ми проводимо опитування, працюють психологи, медики, реабілітологи. По кожному відкриваємо провадження і фіксуємо факти, які підтверджують негідне поводження з військовополоненими, — зазначив Лубінець.
Він також додав, що приблизно такі ж цифри постраждалих підтверджує й Міжнародна місія з прав людини ООН.
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про нові докази того, що під час окупації з березня по листопад 2022 року російські війська незаконно утримували й катували людей у Херсоні та його околицях.