За останні 9 місяців Офіс омбудсмена отримав «десятки відео» публічних страт українських військових російськими солдатами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Українській правді».

— Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого (із російських солдатів-виконавців цих страт, — прим.) вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання (вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами), — сказав він.

На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових із кількох причин.

По-перше, щоб «підтримувати градус антиукраїнської істерії» всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон ЗСУ («Вони будуть так вбивати вас, якщо ви надумаєте здатися в полон»). По-третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу.

Нагадаємо, увечері 11 квітня в мережі зʼявилося відео, на якому, імовірно, страчують українського військового.

Також 6 березня активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

Згодом Служба безпеки України остаточно підтвердила ім’я українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!». Це снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.