Московський суд засудив російського журналіста та громадського діяча Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії за критику війни РФ проти України.

Про це повідомляє Медіазона.

Крім того, засудженому не можна буде займатися журналістською діяльністю протягом семи років після виходу на волю.

Кара-Мурзу звинувачували за трьома статтями: про «фейки»‎ про російську армію, участь у «небажаній»‎ організації та держзраді.

До зали суду пустили лише державні агенції, решту — близько 50 журналістів, приблизно стільки ж слухачів, представників дипмісії США, а також послів Великої Британії та Канади — відправили до кімнати для трансляцій.

— Навіть сьогодні, навіть у навколишній темряві, навіть сидячи в цій клітці, я люблю свою країну і вірю в наших людей. Я вірю, що ми зможемо пройти цей шлях, – сказав журналіс сидячи в залі суду.

Володимир Кара-Мурза відмовився визнати себе винним.

Нагадаємо, військового РФ засудили до 12 років за знущання з цивільних мешканців із Київщини, які намагалися евакуюватися.