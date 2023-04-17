Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До її складу входило шість пропагандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисники публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та закликали до зміни кордонів нашої країни. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Більшу частину деструктивного контенту вони «підхоплювали» з інтернет-ресурсів РФ.

Наразі в Києві затримано провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства «Антонов». У російських соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники» він періодично поширював відео з виступами Рамзана Кадирова, який закликав до «приєднання» захоплених районів України до складу РФ.

Також в Івано-Франківській області до 5 років 6 місяців тюрми засуджено мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам «головних бандерівців».

На Закарпатті затримано мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході нашої держави.

Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні. За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

— За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України: 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФпроти України, глорифікація її учасників), – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили колишньому посадовцю державного підприємства «Антонов» та директору адвокатського об’єднання про підозру у розтраті понад 18 мільйонів гривень коштів ДП та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.