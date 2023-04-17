Окупаційні органи «влади» на тимчасово окупованих територіях мають до 18 квітня подати до «військомату» дані про громадян, які отримали паспорт країни-окупанта.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що паспорт РФ це квиток до призову і до першочергової мобілізації.

— Ми бачимо, що тенденції до примусової мобілізації розпочалися. Наприклад, по всіх підприємствах, які продовжили функціонувати на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для «військомата» лише у тих мешканців, хто отримав рашистські паспорти, – сказав мер.

Нагадаємо, у Росії судитимуть п’ятьох українських військових із Мелітополя. Суд у Ростові-на-Дону розгляне «найбільшу за кількістю учасників» кримінальну справу нібито про організацію підпілля на території окупованого Мелітополя.