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Окупаційні органи «влади» на тимчасово окупованих територіях мають до 18 квітня подати до «військомату» дані про громадян, які отримали паспорт країни-окупанта.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що паспорт РФ це квиток до призову і до першочергової мобілізації.
— Ми бачимо, що тенденції до примусової мобілізації розпочалися. Наприклад, по всіх підприємствах, які продовжили функціонувати на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для «військомата» лише у тих мешканців, хто отримав рашистські паспорти, – сказав мер.
Нагадаємо, у Росії судитимуть п’ятьох українських військових із Мелітополя. Суд у Ростові-на-Дону розгляне «найбільшу за кількістю учасників» кримінальну справу нібито про організацію підпілля на території окупованого Мелітополя.
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Окупаційні органи «влади» на тимчасово окупованих територіях мають до 18 квітня подати до «військомату» дані про громадян, які отримали паспорт країни-окупанта.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що паспорт РФ це квиток до призову і до першочергової мобілізації.
— Ми бачимо, що тенденції до примусової мобілізації розпочалися. Наприклад, по всіх підприємствах, які продовжили функціонувати на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для «військомата» лише у тих мешканців, хто отримав рашистські паспорти, – сказав мер.
Нагадаємо, у Росії судитимуть п’ятьох українських військових із Мелітополя. Суд у Ростові-на-Дону розгляне «найбільшу за кількістю учасників» кримінальну справу нібито про організацію підпілля на території окупованого Мелітополя.