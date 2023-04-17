Служба безпеки зібрала доказову базу на колишню вінницьку журналістку Юлію Тарапату, яка наразі є заступником головного редактора видання «‎Вечірня Москва»‎.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріали слідства, після захоплення Криму та частини східних регіонів України у 2014 році жінка переїхала до країни-агресора, де влаштувалася до редакції прокремлівської газети «‎Вечірня Москва»‎.

Згодом за публічну підтримку російських окупантів та підготовку антиукраїнських публікацій її призначили заступником головного редактора московського видання.

На цій посаді вона також координує редакційний відділ «‎Московська влада»‎ та веде авторський блог на інтернет-ресурсі газети.

З 24 лютого 2022 року вона виконує вказівки Кремля щодо поширення публікацій, де виправдовує збройну агресію РФ і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів на Київщині.

Встановлено, що колаборантка називає «‎постановочними»‎ катівні та масові захоронення в Бучі та Ірпіні.

За це Тарапата регулярно отримує нагороди від Кремля та міської адміністрації Москви.

— Наразі підозрювана перебуває на території Росії. Тривають заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією), – повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмисниці загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ та Національної поліції ліквідували у Києві масштабну схему продажу медпрацівникам України та РФ підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Європейського Союзу. Таким чином російські лікарі намагалися «легалізуватися» за кордоном.