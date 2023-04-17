Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що покриття на Інгульському мосту не належить до власності міста, тому за ремонт ям на мосту відповідальна Служба автодоріг в Миколаївській області.

Про це він повідомив в ефірі програми «‎Діалог».

Мер наголосив, що кошти на ремонт покриття не можуть бути виділені з міського бюджету. За його словами, зараз Служба автодоріг займається пошуком фінансування для проведення робіт на Інгульському мосту.

— Маю багато запитань щодо ремонту Інгульського моста. Хочу нагадати, що покриття на Інгульському мості не належить до власності міста і ми не можемо витрачати бюджетні кошти на цей ремонт. В будь-якому разі, зараз служба автомобільних доріг опрацьовує це питання, – зазначив Олександр Сєнкевич.

Він наголосив, що проблема не в самому покритті, а в тому, що знаходиться під ним.

— Дане питання стосується не саме покриття, а того, що знаходиться між бетонними плитами і покриттям. Там потрібно це все виривати та засипати по новій. За нашою інформацією, там раніше засипали землею, тому і пливе увесь асфальт. Тому ми зараз ведемо співпрацю, чекаємо на службу автомобільних доріг, щоб вони нам дали інформацію, що там можна зробити, і зараз вони працюють над тим, щоб отримати на це фінансування, – повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві Служба автомобільних доріг вкотре засипала численні ями на Інгульському мосту крихтою асфальту.

Тільки за грудень 2022 року САД, як мінімум тричі, засипала асфальтовою крихтою ями на Інгульському мосту, які через незначний час знову з'являлися.

Наприкінці березня 2023 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що Служба автомобільних доріг розпочне ремонт дорожнього покриття на Інгульському мосту після стабілізації погодних умов.

Як відомо, попередньо ремонт дорожнього покриття на Інгульському мості востаннє ремонтували у вересні 2020 року, роботи розпочали на початок липня, а завершили на початку жовтня. Тоді були проведені роботи з гідроізоляції дорожнього полотна, що включають, серед іншого, нанесення захисної мембрани та фіксацію її лаком. Тодішній начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Владислав Невеселий заявив, що новепокриття на Інгульському мосту в Миколаєві може прослужити 10 років.