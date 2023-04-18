Станом на ранок 18 квітня в північних областях України спостерігається зниження темпу підняття рівня води в річках. При цьому підтопленими залишаються понад 1 500 дворогосподарств.

Про це повідомила Державна служба з надзвиайних ситуацій.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

— На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 1 564 дворогосподарств (Чернігівська – 474, Кіровоградська – 323, Дніпропетровська – 269, Київська – 210, Черкаська – 181 та Полтавська – 107) та 330 будинків (Дніпропетровська – 170, Кіровоградська – 87, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2), – зазначили в ДСНС.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

За минулу добу підрозділи ДСНС відкачали 2 тис. 995 кубометрів води. (з початку робіт – 15 тис. 184), перевезли 228 осіб (з початку робіт – 1 799).

З початку робіт до ліквідації наслідків водопілля та для допомоги людям було залучено 542 рятувальники та 230 одиниць техніки.