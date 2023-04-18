Минулого тижня в Миколаєві відновили ще чотири об`єкти цивільної інфораструктури: три житлових будинки та школу.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради.

— Зокрема, відновили 3 приватні будинки. Там ремонтували покрівлі та закривали вибиті вікна. Для цього районна адміністрація видала 98 листів шиферу, 9 плит ОСБ та 6 листів профнастилу. В одній з пошкоджених шкіл здійснили ремонт перекриття, стелі, а також виконали інші оздоблювальні роботи, – повідомили в міськраді.

Нагадаємо, в той час в Очакові жаліються на нестачу бригад для відновлення інфраструктури міста. Через брак будівельників, які погоджують працювати в Очакові, в місті встигли відновити менше половини дахів, які були зруйновані потужною вибуховою хвилею під час обстрілу РФ 9 січня.