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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зранку 18 квітня заявив, що росіяни обстрілюють центр Херсона. Він закликав людей залишатися в укриттях.
Херсонську область росіяни 17 квітня обстріляли 57 разів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, по Херсону вдарили 6 разів.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Через це у регіоні зазнала поранення одна людина.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зранку 18 квітня заявив, що росіяни обстрілюють центр Херсона. Він закликав людей залишатися в укриттях.
Херсонську область росіяни 17 квітня обстріляли 57 разів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, по Херсону вдарили 6 разів.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Через це у регіоні зазнала поранення одна людина.