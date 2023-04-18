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Підприємство «Миколаївводоканал» проводить ремонт на водопровідній мережі в Інгульському районі Миколаєва, тому з 18 квітня за певними адресами не буде води три дні.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканал» у Telegram.
Без централізованого водопостачання, оскільки відбувається заміна засувки з 9.00 і приблизно до 16.00 18 квітня будуть мешканці за адресами:
Але також не буде подаватися вода з 9.00 18 квітня та орієнтовно до 20.00 20 квітня в будинки за такими адресами через ремонт водопровідної мережі:
Нагадаємо, миколаївці заборгували водоканалу майже ₴240 млн.
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Підприємство «Миколаївводоканал» проводить ремонт на водопровідній мережі в Інгульському районі Миколаєва, тому з 18 квітня за певними адресами не буде води три дні.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканал» у Telegram.
Без централізованого водопостачання, оскільки відбувається заміна засувки з 9.00 і приблизно до 16.00 18 квітня будуть мешканці за адресами:
Але також не буде подаватися вода з 9.00 18 квітня та орієнтовно до 20.00 20 квітня в будинки за такими адресами через ремонт водопровідної мережі:
Нагадаємо, миколаївці заборгували водоканалу майже ₴240 млн.