Підприємство «Миколаївводоканал» проводить ремонт на водопровідній мережі в Інгульському районі Миколаєва, тому з 18 квітня за певними адресами не буде води три дні.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканал» у Telegram.

Без централізованого водопостачання, оскільки відбувається заміна засувки з 9.00 і приблизно до 16.00 18 квітня будуть мешканці за адресами:

вулиця Космонавтів 138-а, 138-б, 138-в, 140-а, 140-б, 140-в, 140-г, 142-а, 142-б, 142-в, 144, 144-а, 146-а, 146-б, 146-в, 146-г, 148, 148-а, 150, 152;

вулиця Новобузька 120, 128;

вулиця Квітнева 4-а;

вулиця Першотравнева 109, 111.

Але також не буде подаватися вода з 9.00 18 квітня та орієнтовно до 20.00 20 квітня в будинки за такими адресами через ремонт водопровідної мережі:

вулиця Троїцька 220, 222;

вулиця Новобузька 89, 91, 91-а, 93, 95, 97, 99, 101;

вулиця Електронна 61.

Нагадаємо, миколаївці заборгували водоканалу майже ₴240 млн.