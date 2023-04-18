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Сили української оборони спостерігають, що війська РФ займаються обороною лівобережжя Херсонщини. Зокрема мінують ділянки та готуються до чергового «жесту доброї волі».

Про це сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк в телемарафоні «Єдині новини».

– Окупанти дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів оборони — і першого, і другого, і третього. Намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. Це, як кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета — вони точно готуються до чергового жесту. Вони спакували «намародерене» майно, відправили, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії — це однозначно свідчить про те, що вони готуються, — розповіла Наталія Гуменюк.

Керівниця пресцентру вважає, що найбільшою загрозою для регіону є повітряні атаки. Також вона зазначає, що війська РФ почали частіше використовувати авіацію та дрони для завдання ударів.

– Атакують керованими авіаційними бомбами. Використовують дрони-розвідники для того, щоб скидати розривні гранати. Вишукують скупчення людей і автівок, коли люди намагаються отримати гуманітарну допомогу зокрема. Тому треба уникати скупчення, оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги й за можливості евакуюватися. Тому що коли активізуються бойові дії, цивільному населенню краще бути трохи далі, щоб не стати таким щитом, як на лівому березі. Там росіяни ховаються за людьми, таким чином ускладнюють нашу контрбатарейну роботу", — сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня.

Також Наталія Гуменюк вказала, що навіть за таких обставин українським Силам оборони вдається досягати успіхів на лівому березі. За минулу добу вдалося знищити 2 артилерійські установки, 2 безпілотні розвідники та автобронетехніку.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк повідомляла про нову тактику військових РФ.