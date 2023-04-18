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За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть подружжя правоохоронців з Донеччини, які перейшли на бік ворога.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали російських загарбників. Правоохоронці погодилися обійняти посади так званих «помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури ДНР».
Чоловік для «зміцнення» окупаційної влади в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він також активно просував ворожі наративи, що наша держава «не повинна існувати».
ДБР закінчило розслідування, а матеріали справи передані до суду. Подружжя обвинувачується у колабораціонізмі, а чоловік ще й у державній зраді. Зрадникам загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Було знайдено нові докази його співпраці з ФСБ.
Також за держзраду судитимуть мешканця Первомайського району Миколаївської області. Чоловік проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть подружжя правоохоронців з Донеччини, які перейшли на бік ворога.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали російських загарбників. Правоохоронці погодилися обійняти посади так званих «помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури ДНР».
Чоловік для «зміцнення» окупаційної влади в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він також активно просував ворожі наративи, що наша держава «не повинна існувати».
ДБР закінчило розслідування, а матеріали справи передані до суду. Подружжя обвинувачується у колабораціонізмі, а чоловік ще й у державній зраді. Зрадникам загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Було знайдено нові докази його співпраці з ФСБ.
Також за держзраду судитимуть мешканця Первомайського району Миколаївської області. Чоловік проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.