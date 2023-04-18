За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть подружжя правоохоронців з Донеччини, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали російських загарбників. Правоохоронці погодилися обійняти посади так званих «‎помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури ДНР»‎.

Чоловік для «зміцнення» окупаційної влади в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він також активно просував ворожі наративи, що наша держава «не повинна існувати».

ДБР закінчило розслідування, а матеріали справи передані до суду. Подружжя обвинувачується у колабораціонізмі, а чоловік ще й у державній зраді. Зрадникам загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Було знайдено нові докази його співпраці з ФСБ.

Також за держзраду судитимуть мешканця Первомайського району Миколаївської області. Чоловік проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.