У Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області закликали утриматись від відвідування кладовищ на поминальний тиждень на деокупованих територіях, а також там де велись активні бойові дії.

Відповідний допис опублікували на фейсбук-сторінці ДНСН Миколаївщини.

Щодня підрозділи ДСНС виявляють та знищують сотні боєприпасів, зокрема, і на кладовищах.

«Російські окупанти не цурались мінувати та обстрілювати кладовища, тому ці території можуть бути досить небезпечними. Щоб дані території стали безпечними, піротехнічні групи проводять розмінування. Проте ці заходи можуть тривати доволі довгий час. Висока рослинність та металевих конструкцій на кладовищах унеможливлюють використання міношукачів і ускладнюють проведення обстежень стандартними методами. Як наслідок, неможливо стовідсотково гарантувати відсутність на територіях обстежених кладовищ вибухонебезпечних предметів», — йдеться у повідомленні.