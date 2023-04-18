Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом правоохоронцям, які вимагали «плату» з підприємців за дозвіл торгівлі продуктами на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як відомо, правоохоронці, під час війни вирішили заробити на комерсантах, встановивши плату за неперешкоджання ведення бізнесу.

Двоє підозрюваних налагодили систему поборів на дозволі реалізовувати продукти бізнесменам на території Чорноморського району. Ділки збирали гроші як з точок продажу на ринку, так і з магазинів.

— Комерсанти мали сплачувати від 300 гривень в день торгівлі з одної точки на ринку та до 150 доларів США в місяць за роботу магазину. У разі несплати погрожували перешкоджати бізнесу — складати адмінпротоколи тощо, – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР за місяць правоохоронці «збирали» з підприємців щонайменше 200 тисяч гривень.

фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах «зернової угоди».