У вівторок, 18 квітня, керівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак представив керівників Миколаївської та Первомайської окружних прокуратур.

За даними пресслужби відомства, керівником Миколаївської окружної прокуратури став Костянтин Щербак, керівником Первомайської окружної прокуратури – Олександр Мельник.

Відомо, що Костянтин Щербак, як і Дмитро Казак, народився у 1989 році та навчався в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, ймовірно, разом з керівником Миколаївської обласної прокуратури. В органах прокуратури з 2012 року. Працював на посадах всіх рівнів. До призначення очолював Первомайську окружну прокуратуру.

Новий начальник Первомайської окружної прокуратури Олександр Мельник 1981 року народження, закінчив Одеську юридичну академію. В органах прокуратури з 2002 року. Працював на посадах всіх рівнів. До призначення працював прокурором Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області.

— Під час зустрічі з колективами окружних прокуратур Дмитро Казак зазначив, що кожен з нових керівників має достатній досвід роботи та зможе забезпечити виконання покладених на органи прокуратури завдань в умовах воєнного стану, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нова голова Заводського суду не пробула на посаді і три тижні — суд знову очолив Щербина, попри те, що законодавство обмежує перебування на посаді голови двома строками поспіль.