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Контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
Зазначається, що затримали провідника потяга «Запоріжжя – Перемишль», який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу. Він обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.
Повідомляється, що за 1 рейс у схованці могла поміститись 1 людина у «згорнутому» стані. Вартість такої «послуги» сягала 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі та розкладу руху потяга.
Служба безпеки України викрила нелегальний «трафік» і затримала залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.
Наразі затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон»).
Нагадаємо, на Миколаївщині СБУ затримала організатора схеми переправлення «ухилянтів» через кордон.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
Зазначається, що затримали провідника потяга «Запоріжжя – Перемишль», який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу. Він обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.
Повідомляється, що за 1 рейс у схованці могла поміститись 1 людина у «згорнутому» стані. Вартість такої «послуги» сягала 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі та розкладу руху потяга.
Служба безпеки України викрила нелегальний «трафік» і затримала залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.
Наразі затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон»).
Нагадаємо, на Миколаївщині СБУ затримала організатора схеми переправлення «ухилянтів» через кордон.