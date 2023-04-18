У вівторок, 18 квітня, в рамках екологічної акції «‎Шевченко єднає Україну»‎ в Миколаєві висадили 30 сажанців дуба Тараса Шевченка.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Деревам 4 роки, символічно, що їх висадили в парку Тараса Шевченка та біля найбільшого у Миколаєві прапора України.

— Наше КП «‎Миколаївські парки»‎ підготувало локації та самі дерева до висадки. Окрім цього, фахівці підприємства привели до ладу ці зелені зони - вони відкрили лунки дерев, виконали обрізку роз та кущів тощо, – пишуть в міськраді.

Як відомо, акцію «‎Шевченко єднає Україну»‎ започаткувала Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, до неї долучились представники міська та обласної рад, обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, днями на Миколаївщині висадили саджанці волоського горіха, який було евакуйовано з Херсонської області.