Упродовж минулого опалювального сезону Україна використала понад 800 тисяч тонн вугілля.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

— У нас було завдання максимально забезпечити роботу генерації на вітчизняному вугіллі, насправді це було зроблено завдяки забороні експорту вугілля. Це рішення допомогло забезпечити належний рівень запасів. На початок вересня — кінець серпня на складах уже було понад 2 мільйони тонн вугілля, — сказав Герман Галущенко.

За його словами, під кінець опалювального періоду запаси вугілля становили близько 1,2 мільйона тонн, зараз вони сягають 1,5 мільйона тонн.

Міністр наголосив, що успішному проходженню опалювального сезону також посприяло газове ПСО (покладення спеціальних обов’язків). Тож коли доставляти вугілля фізично не було змоги, блоки ТЕС могли працювати на газі.

— Вперше ми пройшли опалювальний сезон виключно на внутрішньому ресурсі вугілля, без імпорту, — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив українському уряду почати підготовку до опалювального сезону 2023 - 2024 років.