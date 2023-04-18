Фото місцевої мешканки Наталії Любенко

Мешканка Миколаєва показала жахливий стан дорожнього покриття у дворі багатоповерхівки в Інгульському районі.

Про це місцева мешканка Наталія Любенко розповіла у групі Contact Center при Миколаївській міській раді у Фейсбуці.

Йдеться про дорогу у дворі біля житлового будинку за адресою вулиця Будівельників, 18. За словами Наталії Любенко, дорога в такому поганому стані, що до кількох під'їздів неможливо під'їхати автомобілем.

- Дорога біля будинку Будівельників, 18 у жахливому стані. У будинку проживає багато людей похилого віку та інвалідів. До 4 та 5 під'їздів неможливо під'їхати транспортом, бо між ними величезні ями, – написала Наталія Любенко.

Зазначимо, що в коментарях до цієї публікації мешканка Миколаєва Дар'я Карташова повідомила, що за цією адресою ще минулого року проводили ремонтні роботи фахівці Миколаївобленерго, також працювали там і бригади Миколаївської ТЕЦ, які, за її словами, пошкодили дорогу.

— Біля п'ятого під'їзду Миколаївобленерго проводило роботи 6 січня 2022 року. Заявка вони вже кілька місяців. Біля 3-го під'їзду ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» проводила роботи. Відновлювати покриття не збираються. Хоча можуть для галочки відписатися, що колись погода дозволить. А поки що далі лазіть у болоті, – написала Дарина Карташова.

Нагадаємо, у Миколаєві дощем вимило засипані шляховиками ями на Інгульському мості.