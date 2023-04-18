|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|05:58
|Захід сонця:
|19:44
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|05:57
|Захід сонця
|19:57
|Температура завтра:
|C°
Поліція Миколаївщини викрила місцевого жителя, що зберігав вдома майже три кілограми канабісу.
Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Співробітники окружної прокуратури Миколаєва провели санкціонований обшук у домоволодінні 54-річного мешканця обласного центру, де виявили партію готової до вживання наркотичної речовини. Зі слів зловмисника, наркоречовину він зберігав для власного вживання.
— Нині слідчі повідомили чоловіку про підозру за ознаками ч. 3 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно офіцеру поліції Миколаївщини висунули підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Поліція Миколаївщини викрила місцевого жителя, що зберігав вдома майже три кілограми канабісу.
Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Співробітники окружної прокуратури Миколаєва провели санкціонований обшук у домоволодінні 54-річного мешканця обласного центру, де виявили партію готової до вживання наркотичної речовини. Зі слів зловмисника, наркоречовину він зберігав для власного вживання.
— Нині слідчі повідомили чоловіку про підозру за ознаками ч. 3 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно офіцеру поліції Миколаївщини висунули підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.