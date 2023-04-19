Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо створення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішніх переселенців.

Про це повідомили у Кабміні.

Цей консультативно-дорадчий орган підпорядковуватиметься Кабінету міністрів. Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук

Як пояснила Ірина Верещук, Координаційний штаб опікуватиметься питаннями соціалізації й інтеграції ВПО, тобто повернення цих громадян до нормального життя.

Вона додала, що робота Координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Крім того, при обласних військових адміністраціях по всій Україні планують створити консультативно-координаційні центри для надання підтримки населенню, зазначили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою до Миколаївського регіонального штабу з питань зниклих безвісти в особливих умовах.