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Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо створення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішніх переселенців.
Про це повідомили у Кабміні.
Цей консультативно-дорадчий орган підпорядковуватиметься Кабінету міністрів. Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук
Як пояснила Ірина Верещук, Координаційний штаб опікуватиметься питаннями соціалізації й інтеграції ВПО, тобто повернення цих громадян до нормального життя.
Вона додала, що робота Координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Крім того, при обласних військових адміністраціях по всій Україні планують створити консультативно-координаційні центри для надання підтримки населенню, зазначили у Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою до Миколаївського регіонального штабу з питань зниклих безвісти в особливих умовах.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо створення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішніх переселенців.
Про це повідомили у Кабміні.
Цей консультативно-дорадчий орган підпорядковуватиметься Кабінету міністрів. Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук
Як пояснила Ірина Верещук, Координаційний штаб опікуватиметься питаннями соціалізації й інтеграції ВПО, тобто повернення цих громадян до нормального життя.
Вона додала, що робота Координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Крім того, при обласних військових адміністраціях по всій Україні планують створити консультативно-координаційні центри для надання підтримки населенню, зазначили у Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою до Миколаївського регіонального штабу з питань зниклих безвісти в особливих умовах.