Українці, які тимчасово живуть за кордоном, зможуть отримувати пенсії міжнародними переказами через «Укрпошту» – таку можливість передбачив уряд.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

— Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук. Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі, — повідомили в міністерстві.

Відтепер, кажуть в уряді, виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).

— Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд запустив на своєму сайті електронний сервіс «Благодійні пожертви », який дозволить робити внески на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.