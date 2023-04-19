Над Одещиною зенітна ракетна бригада повітряного командування «Південь» знищила 10 із 12 дронів-камікадзе.

Про це повідомили на своїй сторінці у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

—У ніч 19 квітня 2023 року російські окупанти повторно атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил знищено 10 із 12 ударних БпЛА, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у мобільному застосунку «Дія» зʼявилася нова гра, в якій можна відчути себе оператором дрона та зробити донат на безпілотники.