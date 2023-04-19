Головне управління Національної поліції в Миколаївській області направило обвинувальний акт до суду щодо інтернет-шахрая, який розміщував у месенджері фейкові оголошення про продаж зброї та вимагав повну оплату від покупців.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 29-річний чоловік через месенджер розміщував фейкові оголошення про продаж зброї та вимагав повну оплату від покупців. Проте він не мав відповідного дозволу та власне самої зброї для її продажу.

Також правоохоронці встановили, що фігурант створив понад 30 каналів, де розміщував оголошення щодо продажу нібито вогнепальної та травматичної зброї. За товар вимагав повну оплату на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Отримавши гроші, чоловік переставав виходити на зв'язок із покупцями. У результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили мобільні телефони з обліковими записами, комп’ютерну техніку, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факти його злочинної діяльності.

Слідчі районного управління довели причетність 29-річного чоловіка до вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 190 Кримінального Кодексу України «Шахрайство». Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Канаді чоловіка засудили за виробництво і продаж зброї, надрукованої на 3D-принтері.