За матеріалами СБУ судитимуть двох зрадників, які допомагали ФСБ здійснювати атаки хакерів на уряд України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, фігурантами є двоє колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ. Там вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання «‎Armageddon»‎.

Правоохоронці встановили, що з 1 січня 2020 до 10 березня 2021 року зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України.

Під час одного з кіберінцидентів ФСБ намагалась отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави.

— Зокрема, у 2021 році кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну операцію та поіменно встановили зловмисників, перехопили їхні розмови, а також отримали незаперечні докази їхньої причетності до кібератак в Україні. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також і прикриття в мережі Інтернет. Тоді було встановлено одразу вісім ворожих хакерів, п'ять із яких одразу отримали підозру. Наразі правоохоронці закінчили розслідування щодо двох з них, – йдеться у повідомленні.

Зрадників звинувачують у державній зраді та несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) та автоматизованих систем.

— Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Щодо інших фігурантів провадження триває розслідування. Вживаються комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності, – пише пресслужба СБУ.

Раніше повідомлялося, що Росія щоденно здійснює близько 10 кібератак проти України. За рік повномасштабної війни зафіксували понад 4500 кібератак. У 2020 їх було всього 800, а в 2021 – близько 2000.