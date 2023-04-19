У Дніпропетровській області піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь, щоб аграрії змогли почати посівну.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що спеціалісти обстежили поля, які потребували розмінування найперше, аби туди могла вийти аграрна техніка.

Так, фахівці працювали у Криворізькому районі. Вони оглянули 2645 гектарів та знешкодили майже чверть сотні ворожих боєприпасів.

«Тепер, щойно земля підсохне після опадів, за свій фронт робіт візьмуться аграрії. Здебільшого, там сіятимуть соняшник. Головне — працюватимуть безпечно», — написав він.

Загалом з початку повномасштабної війни в області знешкодили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування піротехніки продовжують й надалі.

Нагадаємо, близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються. У багатьох випадках фермери по можливості самі розміновують свої поля, адже саперів не вистачає, а площі великі.