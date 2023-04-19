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Станом на ранок 19 квітня Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, серед них – три носії крилатих ракет типу «Калібр». Загальний залп ракетоносіїв становить до 16 ракет.
Про це повідомляє у Facebook ВМС ЗС України.
Згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири – носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп – до 36 ракет.
За минулу добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
— Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, – йдеться у повідомленні.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Станом на ранок 19 квітня Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, серед них – три носії крилатих ракет типу «Калібр». Загальний залп ракетоносіїв становить до 16 ракет.
Про це повідомляє у Facebook ВМС ЗС України.
Згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири – носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп – до 36 ракет.
За минулу добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
— Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, – йдеться у повідомленні.