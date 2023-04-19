Станом на ранок 19 квітня Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, серед них – три носії крилатих ракет типу «Калібр». Загальний залп ракетоносіїв становить до 16 ракет.

Про це повідомляє у Facebook ВМС ЗС України.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири – носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп – до 36 ракет.

За минулу добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.